Cosa c'è dietro all'offensiva di Letta contro Salvini. Il Pd medita sul dopo Zinga in regione

Perché Enrico Letta insiste così pervicacemente nella sua battaglia anti Matteo Salvini? Perché vuole dare vita a una maggioranza Ursula, si dice. Anche. Ma in realtà dietro alla battaglia contro la Lega del leader del Partito democratico c’è un’urgenza più immediata, Ursula e non Ursula. Al Nazareno infatti non si esclude che si vada a votare prima della scadenza naturale della legislatura. Le urne sono fissate nel 2022, o almeno di questo sono convinti al Pd. Dopo aver provato a trovare una maggioranza in grado di eleggere il suo padrino politico, cioè Romano Prodi, Letta si è reso conto che ogni sforzo da questo punto di vista era vano. E ha finalmente capito che per una successione morbida a Sergio Mattarella esiste solo un nome: quello di Mario Draghi. Ma questo significa, inevitabilmente, andare alle elezioni politiche prima del tempo. Perciò il neo segretario del Partito democratico si sta preparando, apparentemente anzitempo, a una campagna elettorale tutta incentrata contro Matteo Salvini. È l’unica speranza che ha, visto che l’intesa con il Movimento 5 stelle non appare affatto scontata e comunque, date le precarie condizioni dei grillini, non dà certo garanzie circa il futuro.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni