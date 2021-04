Il Def boccia Quota 100. E la Lega mette nel mirino Orlando sulle pensioni

Il passaggio, di per sé, pare quasi scontato. Ma è proprio l’aver voluto ribadire l’ovvio, in un documento dove le parole pesano parecchio come il Def, a dare un valore alla frase. E’ a pagina 121 del dossier licenziato due giorni fa dal Cdm. “Negli anni 2019-2022 la spesa pensionistica in rapporto al pil aumenta con un picco in corrispondenza del 2020”, si legge. “Il rapporto cresce significativamente a causa della forte contrazione dell’attività economica dovuto all’impatto dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia a partire da febbraio dello scorso anno. Tuttavia, tale andamento è significativamente condizionato dall’applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel Decreto legge n. 4/201926 (c.d. Quota 100)”. Eccolo, il passaggio incriminato, solo apparentemente indolore. E destinato, in verità, a travagliare la maggioranza per tutta l’estate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni