Dalla rivoluzione all'apocalisse: per Paragone e Nugnes è sempre colpa del liberismo

E' stato il giorno di Draghi, in vista del vertice europeo. Ma anche quello di chi, di fronte all'eterno nemico invisibile, tocca picchi di straordinaria creatività narrativa

"Tutta colpa del liberismo", s'intitolava una vecchia raccolta del Foglio, che selezionava i più memorabili ipse dixit della politica. L'unico criterio comune? L'astio nei confronti di un sistema socioeconomico diabolico, a cui addossare ogni male a partire da qualsiasi contesto - dal Jobs Act alla depilazione ascellare femminile. Oggi, governo Draghi, la tiritera non cambia. Il presidente del Consiglio parla a Palazzo Madama, poi intervengono alcuni senatori. Ed è surrealismo puro.

