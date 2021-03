Zingaretti sorprende tutti. E sull'assemblea del Pd grava l'incognita di Bonaccini

L’unico che l’accreditava, l’ipotesi, era Goffredo Bettini: “Nicola non ne può più, non è da escludere che molli”, diceva alla vigilia, col tono del mentore. Ma pareva talmente assurda, come ipotesi, che nessuno la prendeva sul serio: tanto più che lui, Zingaretti, non s’era confidato con nessuno. Perfino Andrea Orlando, che è il suo vice, l’ha scoperto quando il post su Facebook che annunciava le dimissioni era già pronto. E quando ha incrociato lo sguardo di Dario Franceschini e Lorenzo Guerini, sulla soglia del Cdm, ha allargato le braccia.

