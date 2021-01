Conte ter, ma non solo. Ecco la strategia di Renzi per provare a sostituire Giuseppi

I contatti con Franceschini, le lusinghe a Guerini. Bettini cede: "Bisognerà allargare la maggioranza, per togliere a Iv potere di ricatto". Ma nel rodeo delle prossime ore, la riconferma del premier non è scontata. Così il leader di Iv tenta il Pd per un governo semi-Ursula

Ora che le dimissioni di Giuseppe Conte sono una conquista acquisita, ci sarebbe quasi da cantare vittoria (“Due settimane fa ci prendevano per matti. Oggi, forse, un po’ meno”, sorride Ivan Scalfarotto). Se non fosse che poi, conoscendo i vizi e le virtù dell’uomo, l’esultanza si trasforma in dubbio: e un po’ tutti, amici e nemici, si chiedono se a Matteo Renzi basterà l’avere vinto, per accontentarsi, o se piuttosto non tenterà l’azzardo per stravincere. Perché certo la strada verso il Conte ter apparirebbe la più scontata, per sbrogliare la matassa in cui il premier s’è avvolto. Ma non è detto che sia la più percorribile.

