Il governo appeso alla delega degli OO7? Serve altro a Renzi per picconare Conte

Insomma, per capire se la crisi di governo sarà reale o solo di carta ormai basta aspettare poco. Matteo Renzi continua a ripetere a proposito del suo avversario numero uno: “A Conte ho dato una via d’uscita, vedremo se sarà in grado di prenderla. Altrimenti, noi siamo qui”. E anche il premier durante la conferenza stampa di fine anno ha ribadito che non intende “galleggiare” e che, se crisi sarà come accaduto già per Salvini, “la verifica si svolgerà in parlamento”. Minacce, mezze verità e tanto lavorìo sotterraneo.

