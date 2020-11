Mes e immigrazione, Forza Italia oscilla tra Brunetta e Salvini

Con la maggioranza di governo sul Mes, con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sull'immigrazione. La settimana, a Montecitorio, per Forza Italia si apre così. Con Mariastella Gelmini che, quasi a ora di pranzo, annuncia ai suoi deputati che nel weekend appena trascorso FI ha depositato 91 ordini del giorno sul decreto Sicurezza. "Stiamo iscrivendo tutto il gruppo per intervenire con l’intento di rallentare e impedire più che si può l’approvazione del provvedimento". Insomma gli azzurri seguono - non senza perplessità e travagli interni, come vedremo - la linea trucista voluta da Salvini, che ha imposto a tutti i suoi deputati di prendere il maggior tempo possibile.

