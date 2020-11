Sulle riforme la maggioranza va in tilt, e Conte diventa "la bella addormentata"

L’argomento si prestava talmente tanto all’uopo dello scontro, che la baruffa è sorta quasi senza che la si cercasse. Perché per Italia viva il superamento del bicameralismo, perno centrale dell’abortita riforma del 2016, resta ancora una bella bandiera da sventolare: e i renziani Marco Di Maio e Davide Faraone, sia pure in videoconferenza, hai voglia se la sventolano. E però, con uguale antitetica tigna, nel M5s subito precisano che no, non può esserci una riproposizione del referendum bocciato dagli italiani. E ai grillini Davide Crippa e Ettore Licheri va in scia Federico Fornaro, esponente di Leu: “Per noi le priorità rimangono la legge elettorale proporzionale e i correttivi per limitare la compressione della rappresentanza, specie al Senato”. Altro che sopprimerlo, insomma. “Prima di pensare a nuove riforme – prosegue Fornaro – si rispetti l’accordo di maggioranza di ottobre”. Quello, per capirci, che proprio Matteo Renzi, scartando di lato per tornare a elogiare le virtù del maggioritario, ha mandato a ramengo.

