I militanti riscrivono l'agenda del M5s, e c'è da ridere (o piangere)

E del resto, perché non anche il vaccino? Dopo le autostrade nazionali, la compagnia di bandiera nazionale, l’acciaieria nazionale, era fatale che in quest’orgasmo interventista il demone dello stato imprenditore agisse anche nel settore che più di tutti, in tempo di pandemia, anima ansie e speranze: e cioè quello sanitario. E così, ecco la trovata del M5s in vista degli Stati generali, la richiesta ricorre più o meno simile: una bella “Pfizer tricolore”. La proposta, a essere onesti, a leggerla per com’è stata formulata nei vari documenti prodotti dalle assemblee regionali di attivisti grillini alla vigilia degli Stati generali di domenica prossima, è un po’ più articolata di così. E insiste sull’esigenza di istituire un campione nazionale della farmaceutica, così da sottrarre la popolazione alla speculazione di “big pharma”.

