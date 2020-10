Di Maio inciampa ancora in Google Translate. E il suo vice diventa "Of" Stefano

“Manlio Di Stefano esprime grande soddisfazione per la firma degli Accordi Artemis, un traguardo che rappresenta un tangibile passo in avanti a 50 anni dal primo sbarco sulla Luna”. Detto così non fa una piega, l'entusiasmo del sottosegretario agli Esteri è sincero e le parole scivolano via lisce. Peccato che il messaggio comparso sul sito della Farnesina fosse pensato in italiano e tradotto in inglese. Con l'aiuto di Google Translate, sempre utile e spesso traditore.

