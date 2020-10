Così Crimi vuole evitare il voto sul limite dei due mandati

Stati generali, dibattiti generalissimi. Le riunioni provinciali degli attivisti del M5s produrranno dei documenti di sintesi da portare all'assemblea nazionale del 7 novembre. Ma non ci saranno quesiti specifici: anche per evitare che si metta in discussione il vincolo tanto caro a Casaleggio

Più che ribadire il punto, Vito Crimi s'è premurato di evitarlo, il punto. Che è poi quello che più di tutti preoccupa e angoscia, nel mondo del M5s. Perché il limite dei due mandati è forse l'ultimo, residuo, tratto distintivo di un movimento che, con buona pace del suo figlio padrone Davide Casaleggio, s'è ormai omologato in tutto e per tutto ai partiti tradizionali. Ed è a quel feticcio che gli attivisti s'aggrappano per illudersi ancora della loro diversità antropologica rispetto agli iscritti di tutte le altre forze politiche; è nel mantenimento di quel vincolo che le nuove leve del M5s, eletti alla loro prima legislatura, sperano per poter liquidare i loro colleghi più anziani e farsi largo tra le prime file; ed è quello lo spauracchio peggiore per i grillini di più lungo corso, quelli arrivati al loro secondo giro di giostra e vedono quella regola come la prefigurazione del ritorno alla loro vita passata, la rinegoziazione del mutuo, quell'anonima fatica quotidiana che a vederla dagli scranni del Parlamento non deve apparire granché auspicabile.

