Emiliano il puntellatore di Conte. Adesso offre assessorati al M5s. "Venite, c'è posto"

Abbiate pazienza. Qui l’affare è complicato. In Puglia adesso non si capisce più chi corteggia chi. Ricordate le quindici liste di Michele Emiliano? Ebbene, solamente tre hanno superato il quorum. Si annunciano ricorsi, non si conosce ancora la distribuzione dei seggi. Solo per dire che non è finita. Ma non questo che volevamo dirvi. La notizia è che a Bari sta accadendo qualcosa di bellissimo che è naturalmente qualcosa di spelacchiato. Emiliano avrebbe infatti offerto due assessorati al M5s. “Sono pronto ad accoglierli nella mia giunta”.

Pubblicità

Pubblicità