Sul Mes c'è un guaio da risolvere tra Zinga e Gualtieri

“Dare un’anima al Recovery fund”: è questo il principale obiettivo stabilito oggi nella riunione convocata da Nicola Zingaretti con i ministri, i capigruppo, il presidente della Conferenza stato regioni Stefano Bonaccini, il sindaco di Bari Antonio De Caro per l’Anci e Michele de Pascale per l’Unione delle province. Al Nazareno sono convinti che con le decine e decine di miliardi che arriveranno dall’Europa si potrà ridisegnare l’Italia del futuro. Per questo il Pd dovrà dare le sue indicazioni, senza perdersi nei mille rivoli di progetti a pioggia che rischiano di non dare un’impronta chiara al partito guidato da Nicola Zingaretti. E’ stata questa la principale raccomandazione che ha fatto ai ministri il segretario. La scuola sarà fra le priorità che il Pd indicherà nei progetti del Recovery. A fine ottobre, poi, Zingaretti ha anche convocato gli Stati generali sulla Scuola, un grande appuntamento dove parleranno e si confronteranno, oltre ai dirigenti del partito, anche professori, studenti, presidi, famiglie. D’altronde i flussi elettorali analizzati dal Nazareno dimostrano che dopo il periodo buio della “Buona Scuola” di renziana memoria, molti elettori provenienti dal mondo dell’istruzione siano ritornati al Pd.

