Emanuele Fiano ci spiega perché Conte e Di Maio non possono far finta di nulla, sulla questione cinese

"È una notizia molto grave, chiedo che intervenga subito il Parlamento con il Copasir. E chiedo che anche il governo si attivi con una richiesta formale di spiegazioni alla Cina", dice Emanuele Fiano, deputato del Pd e responsabile Esteri nella segreteria di Nicola Zingaretti, riferendosi all'esclusiva pubblicata dal Foglio su un database attraverso cui da anni una società privata, per conto del governo di Pechino, scheda migliaia di italiani: politici, ex presidenti del Consiglio come Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, importanti imprenditori, esponenti della criminalità organizzata e presunti terroristi islamici residenti in Italia.

