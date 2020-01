Le elezioni regionali in Emilia-Romagna le ha vinte il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini con il 51,42 per cento delle preferenze, staccando di circa otto punti la candidata del centrodestra a trazione Lega, Lucia Borgonzoni che si è fermata al 43,63 per cento. Il partito più votato è stato il Pd che ha ottenuto il 34,68 per cento dei voti. Il sorpasso invocato da Matteo Salvini quindi non c'è stato: la Lega, secondo partito in regione, si è fermata infatti al 31,95 per cento.

La mappa del voto in Emilia-Romagna

Nell'infografica trovate i risultati elettorali comune per comune. Nella prima scheda si prendono in considerazione i candidati più votati, nella seconda i partiti che hanno raccolto il maggior numero di voti.