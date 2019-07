“Fin quando c’è Matteo stiamo nel Pd, poi si vedrà”. In fila con i renziani di Milano

Un evento sulle fake news che però si trasforma anche in un raduno dei Comitati di azione civile. Matteo Renzi riempie due sale, e il bar con maxischermo del Teatro Elfo di Milano. Fuori la fila. Ma alla fine entrano tutti. C’è chi si lamenta perché “Zingaretti non ha carisma” e chi vorrebbe un dialogo fra Renzi e Calenda. In generale, tutti sembrano convinti che per Renzi, nella politica italiana, ci sia ancora posto.