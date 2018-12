Il governo del cambiamento su Israele

“Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà lunedì 3 dicembre, alle ore 16 a Palazzo Chigi, il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas”. Questo l’annuncio domenica sul sito del governo. Peccato che Abbas sia “il presidente dell’Autorità Palestinese”. Differenza non da poco, visto che anche quando è stato accolto all’Eliseo, oltre alla Casa Bianca, Abbas è stato presentato con quel titolo (foto sotto). Lo “Stato di Palestina” (ancora) non esiste. Non è solo una gaffe. Il governo pare...

