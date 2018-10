Roma. Che non sia quello apparentemente più evidente, il pericolo reale, lo si capisce abbastanza presto. “L’accordo si troverà senza problemi”, dicono nel quartier generale del M5s di primo mattino. “Anche perché, diciamocelo: Salvini non ci starà mica a passare per lo strenuo difensore degli evasori”. Analisi confermata, seppure con una dose maggiore di risentimento e di rabbia, dai vertici della Lega: “Il problema non è sul condono in sé. Il problema è la fiducia reciproca: se Di Maio dà...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.