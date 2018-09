Cena una volta il Partito democratico

di Maurizio Crippa

Dalla Cena delle beffe a Indovina chi viene a cena? fino alla Cena dei cretini, se c’è una cosa sui cui è fin troppo facile ironizzare, come una macchia di sugo sulla cravatta o il caffè versato sui pantaloni, sono gli inviti a cena che promettono delizie, oppure minacciano torte in faccia. E che, in ogni caso, richiederebbero tavole rotonde, molto rotonde, e di circonferenza maggiore di quanto il desco di Carlo Calenda possa, probabilmente, esibire. L’ironia è una salsa grassa che copre tutti i sapori, e il rischio dell’indistinto, in politica, si aggrava di molto. Basta niente e scende in campo uno Zingaretti, ma non quello degli arancini di Sicilia, a sparare una poveracciata, due spaghi in trattoria con “un operaio e uno studente”. Perché, un pensionato con la minima no? Se questo è il menù della sinistra, siamo a posto. Giusto per dire: se c’è da vedersi a cena, per decidere davvero qualcosa, a otto occhi, meglio non farlo sapere prima via Twitter. Rischia di venir fuori una festa di matrimonio come Fedez e Signora, con milioni di imbucati curiosi appiccicati col naso sul web, e nessuno che poi sappia dire se si è mangiato bene. Dalle tavolate gomito gomito col popolo della feste dell’Unità al pubblico ludibrio, il passo è greve. Indigesto. E il menù? In mezzo alla tavola rotonda (speriamo che sia rotonda, eh) ci vorrebbe uno di quegli aggeggi dei ristoranti cinesi, quelli che girano per poter accedere alle leccornie all you can eat. Senza spostarsi dalla propria posizione (siamo ancora alla fase di studio). Eddai, famo che ognuno porta ’na cosetta, così alla buona. Gentiloni una cofana di amatriciana, cucina del territorio, dacché è l’unico dei quattro ad aver assaggiato un po’ di paese reale. Minniti un cous-cous, a dimostrare che ci si può integrare, altro che prima i polentoni. E a rassicurare la sinistra che non tutto è affondato, après lui le déluge, nelle acque della Libia. Renzi, il dessert. Una diplomatica consiglieremmo, quell’arte dolce che tanto gli è mancata, così che ha disunito il disunibile, fino a portarlo dove ora sta: alla frutta. Perché è così, troppo grande il rischio di farsi ridere dietro, se si mette su una cenetta non avendo il coraggio di organizzare un congresso, o di chiudere direttamente il ristorante. E farsi ridere dietro, in politica, è il segno che non funziona. Che funzionano meglio le salamelle di Salvini. Ma una cena di un partito che non c’è, a casa di uno che nel Pd ci entra ed esce come da una porta girevole, e con tutta la “gente” che è lì pronta a fare il conto di quanto hai speso in vol-au-vent, intanto che il popolo tira la cinghia. Ecco, è una serata nata storta. Comunque, se possiamo un consiglio, forse questo: niente slow food, per favore. FATE PRESTO!