Tre anni fa Claudio Giunta ha scritto un lungimirante libretto su Matteo Renzi in ascesa; gli abbiamo chiesto di scriverne adesso, mentre Renzi esce (temporaneamente?) di scena. Senza escludere che possa avere un futuro, ne parleremo al passato. Mariano Rumor, cinque volte presidente del Consiglio dei ministri tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, laurea in Lettere all’Università di Padova nel 1937 con una tesi su Giuseppe Giacosa, non aveva, sui problemi dell’Italia, idee...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.