I Sì del Pd al manifesto politico di Calenda

Dopo la pubblicazione nel Foglio del manifesto politico di Carlo Calenda, il Pd ha raccolto l'appello per "una alleanza repubblicana che vada oltre gli attuali partiti". Ecco le reazioni affidate a Twitter dai principali esponenti del Partito democratico. Dall'ex ministro Pier Carlo Padoan al sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Il manifesto di @carlocalenda è un messaggio forte per il futuro dei #progressisti: dare sicurezza all’Italia, proteggere i deboli, investire nelle trasformazioni, conoscere per crescere, modellare uno Stato presente ma non invasivo.