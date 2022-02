La Rappresentante di Lista, dall'Ariston ad alfieri del revival discotecaro

Le figure più ermetiche di Sanremo e del dopo Sanremo, nonché della mobile scena musicale del momento, sono quelle de La Rappresentante di Lista. Un 36enne laureato in medicina di Palermo, Dario Mangiaracina, e una vocalist viareggina proveniente dal training fisico-mentale di Emma Dante, Veronica Lucchesi. Quattro album in sette anni, un romanzo pubblicato insieme per il Saggiatore (“Maimamma”), una performance ispirata ad Alejandro Jodorowsky, suoni che hanno tracimato dal post-cantautorato a una dance teatralizzata e densa di italianità. Quindi il fortunato palco dell’Ariston 2022 (un ritorno dopo il promettente passaggio con “Amare”, l’anno prima), un tormentone azzeccato, “Ciao, Ciao”, una cover spudorata di “Be My Baby” delle Ronettes, prodotta con Cosmo e cantata con Margherita Vicario e Ginevra. La lenta emersione dal brodo di coltura di questo progetto: un certo underground giovanile italiano avulso dai principali poli metropolitani, estraneo alla politica ufficiale ma non all’impegno sulle questioni sociali, interconnesso con le strutture di formazione accademica, però col laconico distacco di chi ha valutato le rinunce necessarie a penetrare nel sistema e ha detto no, grazie.

