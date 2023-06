Quello che non sapete sui giovani e la moda

Se fate parte di chi crede che i giovani siano individui senza idee e ideali, sempre attaccati ai loro mezzo tecnologici, vi sbagliate di grosso. Anche se possono sembrare privi di punti di vista e in balia del fiume di informazioni di cui sono (e siamo) inondati, hanno idee molto chiare che però le generazioni precedenti non vogliono o non riescono a decodificare. Se l'appunto che si potrebbe muovere loro è quello di avere una conoscenza frammentata e a volte superficiale, sicuramente la colpa più manifesta è quella degli adulti che li criticano, additandoli come poco interessati e parlando loro con un linguaggio (azzarderei lingua), a loro non più comprensibile. Come se qualcuno si ostinasse a spiegarvi qualcosa usando l'italiano dei tempi di Dante Alighieri. La Gen Z, per esempio, che ai più appare come una popolazione misteriosa e che, soprattutto per la moda, è il nuovo eldorado economico, non potrà mai essere compresa a fondo se non ci si conversa direttamente. Il suo agire ondivago, a prima vista senza riferimenti culturali, in realtà ha direttive proprie e un nuovo modo di esprimersi. Se per chi ha vissuto sia il pre sia il post internet esistono capisaldi fatti di brand, di storie e di nomi che abbiamo vissuto direttamente o di cui abbiamo letto, per loro nulla di tutto questo è realmente accaduto, se non è stato adeguatamente digitalizzato. La domanda che sento rivolgere più spesso è: "Ma come facevate senza e-mail e web?". La scarsezza di notizie e immagini che ci permetteva di scoprire una nuova collezione come fosse una rivelazione divina dopo mesi di attesa, oggi è un concetto sconosciuto. Sognare gli abiti visti sulle pagine delle riviste patinate non ha senso per chi è nato con dispositivi che permettono trasmissioni live istantanee, di comprare con un click e di ottenere foto di altissima qualità che talvolta, se chi le scatta è dotato di gusto e di abilità comunicativa, diventano un viatico per essere chiamato a collaborare con le riviste patinate che aveva snobbato fino a quel momento.

