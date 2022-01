Passano gli anni e le stagioni, si moltiplicano i mercati e le chance per l’export, le mamme imbiancano e i figli si femminilizzano, ma la sostanza è sempre la stessa: sono gli uomini, e non le donne, a guidare l’evoluzione nella moda. Durante il primo lockdown, sfidando metà dei colleghi maschi che non volevano crederci perché certi pregiudizi sono duri a morire ed è molto comodo crogiolarsi nella certezza che vanità e il desiderio di sfoggio siano peccati femminili, dedicai due settimane buone alla dimostrazione scientifico-economica del ruolo svolto dagli uomini e dal loro shopping nell’affermazione della moda d’alta gamma nell’ultimo secolo e principalmente del made in Italy. Il genere maschile, dopotutto, aveva goduto per millenni, e tuttora godeva, di una franchigia modaiola importante, suffragata da migliaia di dipinti, incisioni, diari, libri di casa che dimostravano come lo stesso avesse sempre amato abbigliarsi riccamente, testimoniando il proprio potere anche con accessori e dettagli di lusso. Le fonti hanno certificato sempre più spesso come, anche nei contesti meno benestanti, le prime spese di abbigliamento fossero destinate ai maschi, insieme con il boccone migliore: le ragazze, confinate fra quattro mura, potevano contentarsi degli zoccoli e delle zampe del pollo.

