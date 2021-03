Dizionario collettivo, affettuoso e spietato della moda inverno 22

Sette giorni e quattro tamponi molecolari dopo (qualche sfilata in presenza c’è stata, ma senza la certezza di negatività si veniva respinti), eccoci a raccontare una settimana di moda milanese con qualche punta d’eccezione e molta voglia di eleganza borghese. I più intuitivi hanno interpretato la generale voglia di una eleganza nuova e rilassata sfrondando molto sui decori e concentrandosi su tagli (molti tagli, molti buchi e smagliature nei maglioni) e tessuti: tweed, mohair, cashmere, ma anche gran trionfo di poliammidi riciclati. Sontuosi cashmere da Brunello Cucinelli nella collezione più riuscita di questi ultimi anni (tutti vogliono i tailleur pantalone in filato elasticizzato ma dall’allure morbida), sontuosissimi velluti neri da Giorgio Armani, che apprezziamo di più anno dopo anno. Con l’età, siamo sempre più consapevoli della sottigliezza di certe sue soluzioni per far cadere bene le giacche e sostenere il busto negli (apparentemente) delicatissimi abiti da sera. Come dice Miuccia Prada, si sente nell’aria una gran voglia di classico; e con questo termine, specifica, intende “che abbia superato l’esame della storia”. Qualcosa di “Intrinsecamente necessario o intelligente, di significativo e rilevante per le persone”. Gli è che, dopo un anno trascorso seduti alla scrivania nella migliore delle tute da casa possibili (in gergo loungewear), la gente ha voglia di cambiarsi, senza però rinunciare al senso di comodità acquisito in questo lasso di tempo, peraltro niente affatto terminato. Dunque, per dirla in sintesi, nessuno vuole più spendere un euro se non per capi di qualità, possibilmente durevoli e riciclabili e/o rivendibili (mentre finiamo di scrivere, una nota ci informa che la piattaforma Vestiaire Collective ha lanciato un nuovo round di finanziamento per 178 milioni di euro, sostenuto da Kering e Tiger Global management. E ora, il lessico della moda che verrà, anche lui nella forma ormai classica per il Foglio

