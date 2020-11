Sarti a domicilio

Qualunque cosa pensiate di Guillermo Mariotto e dei giudizi che trancia a “Ballando con le Stelle”, sappiate che è arrivato il suo momento di stare in piedi per ore, di ballare al ritmo di una musica che non ha scelto, di essere giudicato, di doversi correggere in corsa. Questo, senza poter nemmeno rispondere a tono come è invece concesso ai concorrenti del programma che si è concluso – ci pare ma con gli strascichi delle ospitate non è così evidente – la scorsa settimana. Come accade due volte all’anno, lo stilista venezuelano sta infatti per recarsi a Riad alla corte dei reali sauditi, gli Al Saud, dove dubitiamo che si concederà battute sull’abilità delle signore di muoversi su un letto o su un tappeto come fa invece a proprio agio con le concorrenti del programma di Raiuno, riuscendo odioso un po’ a tutti, ma in modo particolare alle spettatrici.

