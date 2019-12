Milano. La Borsa crede all'ipotesi che il colosso del lusso francese Kering di Francois Henri Arnault possa essere interessato ai piumini Moncler. Il titolo della società italiana – il cui azionista di riferimento è Remo Ruffini con il 22 per cento del capitale – guadagna oltre il 10 per cento a Piazza Affari (a quasi 43 euro per azione) dopo che l'agenzia Bloomberg ha rilanciato le indiscrezioni su contatti in corso tra le parti. Anche se non c'è ancora nulla di...

