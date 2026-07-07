Ecco i cantieri che rallenteranno i treni questa estate. Non dureranno tre giorni come dice Salvini, ma ne vale la pena

Matteo Salvini, che "tre giorni di disagio" possono valere "trent'anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura", è altrettanto vero che quella del 2026 sarà un'estate segnata dai cantieri ferroviari lungo tutta la rete italiana. Uno dei cantieri più importanti è attivo da ieri e riguarda il nodo di Firenze. Ma gli interventi di manutenzione e ammodernamento sono molti di più e sono distribuiti su molti altri fine settimana estivi, creando diversi inconvenienti per i viaggiatori. L'obiettivo, superati i fastidi contingenti, è riuscire migliorare l'efficienza e la sicurezza della rete, un'occasione che l'Italia ha colto anche grazie ai fondi del Pnrr. Per ridurre ritardi e deviazioni dei treni non basteranno solo tre giorni. Perché se è vero, come ha detto il ministro delle Infrastrutture, che "tre giorni di disagio" possono valere "trent'anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura", è altrettanto vero che quella del 2026 sarà un'estate segnata dai cantieri ferroviari lungo tutta la rete italiana. Uno dei cantieri più importanti è attivo da ieri e riguarda il nodo di Firenze.. L'obiettivo, superati i fastidi contingenti, è riuscire migliorare l'efficienza e la sicurezza della rete, un'occasione che l'Italia ha colto anche grazie ai fondi del Pnrr.

A Firenze sostituito un ponte vecchio di 140 anni

Dalle ore ventitré del 5 luglio la circolazione dei treni in tutta Italia è stata messa sotto pressione da un grosso cantiere per sostituire il cavalcaferrovia Ponte al Pino di Firenze, una struttura a ponte che permette il transito di veicoli o di pedoni al di sopra di una ferrovia costruito 140 anni fa. Si trova nei pressi della stazione Campo di Marte, chiusa per l'intervento. Per questo i treni ad alta velocità hanno subito una grossa rimodulazione, con una riduzione del servizio pari al 50 per cento. I treni che circoleranno sono stati instradati sulla linea Tirrenica, nella costa ovest della Toscana, non adibita per l'alta velocità.

I lavori di sostituzione del Ponte al Pino a Firenze - foto Ansa di Claudio Giovannini

L'eccezionalità dell'evento non è solo per le grandi ripercussioni che ha a livello nazionale: Firenze rappresenta un nodo fondamentale per gli spostamenti ad alta velocità, e infatti i tempi di percorrenza sono aumentati notevolmente. Per l'intervento è stata anche impiegata una gru di cui esistono poche unità. Questa è arrivata direttamente dagli Stati Uniti, sbarcata diverse settimane fa a Genova e trasportata con mezzi speciali nel capoluogo fiorentino. Dopo questa prima finestra di lavori, è prevista una seconda parte tra le ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio: da Fs fanno sapere che ci sarà il "completamento dello svaro (la parte orizzontale, ndr) del vecchio impalcato, la demolizione delle spalle del ponte e le lavorazioni che serviranno a creare la nuova struttura".

La gru arrivata dagli Stati Uniti per rimuovere il Ponte al Pino - foto Ansa di Claudio Giovannini

Nel frattempo, qualche giorno fa, le due "talpe" meccaniche Marika e Iris, che stanno scavando da mesi nei sottosuoli di Firenze, si sono incontrate in quella che sarà "Firenze Belfiore", la stazione ad alta velocità sotterranea sul modello di quella di Bologna: i lavori per completare la nuova struttura dovrebbero terminare nel 2029.

Mille e trecento cantieri, 272mila interruzioni

Il lavoro sul nodo di Firenze, come spiega anche chi lavora per Fs, è quello che impatterà di più sulla rete ferroviaria nazionale. Sia per la portata dell'intervento, sia perché le interruzioni saranno in due fasi. Ma oltre a quel cantiere, nel corso dei mesi estivi ce ne saranno moltissimi altri. Ferrovie fa sapere che sono circa 1300 i cantieri attivi che causeranno 272 mila interruzioni e disservizi: si va da deviazioni di poche ore a stop prolungati, con quello in corso per il Ponte del Pino. Come spiegano dall'azienda, si è scelto di programmare la maggior parte dei lavori nel periodo estivo in modo da concentrare "gli interventi in finestre temporali ben definite, massimizzando l'efficacia delle lavorazioni e razionalizzando i disagi per i viaggiatori".

Sia Ferrovie che il ministero dei Trasporti hanno comunicato altre date che coinvolgeranno ampi tratti della linea ferroviaria nazionale e la maggior parte dei lavori si svolgerà ad agosto. Dal 2 al 16 ci sarà un'interruzione del traffico tra Verona e Vicenza, sulla linea Milano-Venezia, per la realizzazione dell'attraversamento Vicenza, il nuovo affaccio della stazione. E sempre tra il 10 e il 17 agosto sulla linea tra Milano e Bologna, tra Piacenza Est e Melegnano, saranno rinnovati i deviatoi, i meccanismi che permettono a un treno di cambiare di binario.

Ma non finisce qui. Sulla linea Milano-Genova, fino al 30 settembre, sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Po, con la chiusura completa della linea prevista tra il 20 luglio e il 28 agosto: un intervento che comporterà servizi sostitutivi e tempi di percorrenza più lunghi. Ad agosto toccherà anche alla direttrice dell'alta velocità tra Firenze e Roma, dove dal 10 al 28 saranno eseguiti interventi di manutenzione nella galleria Fabro e sul viadotto Paglia (entrambi sulla linea che collega le due città). I treni saranno instradati sulla linea convenzionale, con inevitabili allungamenti dei tempi di viaggio. Poi, sempre tra venerdì 10 e settembre inoltrato, ci saranno lavori di manutenzione tra Roma e la popolare meta estiva di Formia-Gaeta con diverse modifiche e riprogrammazioni per i treni regionali.