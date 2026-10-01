La sinistra si accorge dell’antisemitismo solo quando è a destra

Al direttore - Avendo letto delle presunte dichiarazioni di Bardella, intrise del più trito antisemitismo, mi sono messo nei panni di un ebreo francese in vista di un eventuale ballottaggio nella primavera 2027 tra il Rassemblement national e La France insoumise. Il pensiero che oggi, a differenza che negli anni Trenta, esista uno stato ebraico mi ha rassicurato.

Sottoscrivo. Il processo Stasi è un processo che rasenta il ridicolo perché qualunque persone assolta due volte non può essere condannata oltre ogni ragionevole dubbio. Sarebbe utile però una volta riconosciuta l’anomalia del processo Stasi rendersi conto che per denunciare un processo che fatica a stare in piedi non è necessario usare contro gli altri sospettati lo stesso metodo del processo sommario usato negli anni contro Stasi.

Al direttore - Il professor Gaetano Azzariti è fermamente convinto che il ddl contro l’antisemitismo sia in grado di soffocare il dissenso, ragion per cui, intervistato da Repubblica, ha preso posizione netta contro il “rischio reale di una compressione della libera manifestazione del pensiero”. E va beh, ognuno la pensa come vuole, chi siamo noi per giudicare, eccetera eccetera. Se non fosse che a una domanda sull’innegabile antisemitismo di ritorno, il costituzionalista ha dato la risposta che non ti aspetti (o forse sì): “C’è una recrudescenza del razzismo generalizzato, sì. Contro cittadini ebrei, contro islamici. Mi verrebbe da dire contro i ‘diversi’ in generale”. E qui siamo dalle parti di Whoopi Goldberg (“l’olocausto non riguarda la razza, si tratta della disumanità dell’uomo nei confronti di un altro uomo, non si tratta di razza perché sono due gruppi di persone bianche”), se non, addirittura, di Francesca Albanese. Beh, prima delle “sincere scuse”, ça va sans dire.