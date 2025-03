“Università travolte dal woke”

Politicizzazione e burocrazia: la crisi dell’accademia nell’Anglosfera secondo Niall Ferguson

Di più, come Kingsley Amis aveva previsto nel 1960, ha significato peggio. Dopo anni di rapida espansione, che hanno portato le proporzioni di giovani all’università a livelli senza precedenti, l’istruzione superiore è in crisi in tutto il mondo di lingua inglese”. Così Niall Ferguson sul Times. “Da questa parte dell’Atlantico, un numero significativo di università sta guardando in faccia la bancarotta. In termini reali, i finanziamenti sono diminuiti di quasi un terzo da quando le tasse universitarie sono state aumentate nel 2012. Quattro università del Russell Group, Cardiff, Durham, Newcastle e Sheffield, stanno licenziando docenti per cercare di pareggiare i conti. Dall’altra parte dell’oceano, i college americani molto più ricchi sono in rotta di collisione con la nuova amministrazione di Donald Trump, una collisione che si sono attirati da anni di palese attivismo politico di sinistra. I finanziamenti federali sembrano destinati a essere tagliati, il generoso trattamento fiscale messo in discussione. E ovunque, nel mondo anglosassone, studenti e neolaureati sono appesantiti dai debiti contratti per le lauree che i datori di lavoro vedono con scetticismo, per non parlare di una doppia pandemia di problemi di salute mentale e di quello che Richard Dawkins ha definito il ‘virus della mente’ woke.

In Gran Bretagna, anche le istituzioni più antiche e ricche sono nei guai. Nonostante i problemi evidenti che i programmi per promuovere ‘Diversità, equità e inclusione’ (Dei) hanno causato nelle università della Ivy League, la dirigenza dell’Università di Oxford sembra intenzionata a percorrere la stessa strada verso la perdizione. E’ sorprendente, dopo tutta la follia che abbiamo visto nei college d’élite degli Stati Uniti nell’ultimo anno e mezzo, che Oxford impieghi 59 dipendenti in ruoli Dei, a un costo di 2,5 milioni di sterline prima di pensioni e benefit. Ancora più sconcertante, dato lo stato disastroso delle finanze universitarie, è l’aumento del 20 percento del personale Dei a livello nazionale dal 2022. Noi che lavoriamo nell’istruzione superiore sappiamo cosa fanno gli ufficiali Dei: lungi dal promuovere la diversità, si sforzano di raggiungere l’uniformità di pensiero. Lungi dal cercare l’equità, spesso procedono senza quasi alcun riguardo per il giusto processo. Per quanto riguarda l’inclusione, un obiettivo primario è escludere gli accademici di centrodestra. Lungi dal pensare e parlare con libertà, gli studenti delle università americane si sono abituati al contrario. Secondo la Foundation for Individual Rights of Expression (Fire), il numero di tentativi di deplatforming nei campus statunitensi è quadruplicato tra il 2010 e il 2017, è calato durante la pandemia e poi è salito a un nuovo picco di 137 incidenti nel 2023. L’anno scorso ce n’erano stati 193. Questo spiega perché l’anno scorso, secondo Fire, il 17 per cento degli studenti americani ha affermato di non sentirsi in grado di esprimere la propria opinione su un argomento almeno due volte a settimana a causa di come avrebbero risposto gli altri studenti, un professore o l’amministrazione. Più della metà (54 per cento) ha affermato che riguardo al conflitto israelo-palestinese è difficile ‘avere una conversazione aperta e onesta nel campus’. La cancel culture ha anche preso in giro la titolarità, che avrebbe dovuto proteggere la libertà accademica, come dimostrano i casi di Carole Hooven, Joshua Katz, Roland Fryer e Kathleen Stock, per citarne solo quattro.

Questi problemi non sono esclusivi delle istituzioni d’élite, sebbene sia vero che, dopo il 7 ottobre 2023, le proteste e gli accampamenti anti Israele/pro palestinesi hanno avuto maggiori probabilità di verificarsi nei college con le tasse più alte. Secondo l’Heterodox Academy, il problema dell’autocensura esiste praticamente in tutta la nazione a tutti i livelli dell’istruzione superiore. Ad Harvard, il 74 per cento degli studenti afferma che si sentirebbe ‘a disagio nell’esprimere pubblicamente il proprio disaccordo con un professore su un argomento politico controverso’. Due quinti (41 per cento) degli studenti di Harvard ritengono ‘accettabile che gli studenti zittiscano un oratore per impedirgli di parlare nel campus’. Ad Harvard, dove ho insegnato per 12 anni, puoi vedere i risultati miserabili di oltre dieci anni di incessante politicizzazione del campus. Secondo un rapporto interno trapelato all’Harvard Crimson, ‘solo un terzo dell’ultima classe di laureati di Harvard si è sentita a suo agio nell’esprimere le proprie opinioni su argomenti controversi durante il loro periodo al College... un calo del 13 per cento rispetto alla classe del 2023’. Non c’è da stupirsi che Fire abbia messo Harvard all’ultimo posto nella sua più recente classifica sulla libertà di parola. ‘La libertà di parola è morta ad Harvard’, ha scritto uno studente di Storia di Harvard sul Crimson la scorsa settimana. ‘Dubito che tornerà presto’. Ha ragione. Una crescente cultura di controllo del pensiero è stata una delle ragioni per cui ho deciso di trasferirmi all’Hoover Institution di Stanford nove anni fa. Una serie di eventi sulla libertà di parola da me organizzati sono stati cancellati, e io stesso sono stato quasi cancellato insieme a loro, a causa di una brutta campagna di diffamazione e proteste che è culminata nella pubblicazione delle mie e-mail private a studenti conservatori favorevoli. Solo quattro giorni fa, Larry Summers, ex presidente di Harvard ed ex segretario del Tesoro democratico, è stato assalito e fischiato quando ha tentato di tenere un discorso alla Stanford Law School. E se pensi che le università britanniche siano molto diverse, ti rimando al lavoro di Eric Kaufmann, ora professore all’Università di Buckingham, dove il suo Centro per le scienze sociali eterodosse sta svolgendo un lavoro di prima classe su questo e argomenti correlati.

La ‘prima legge’ del mio vecchio amico John O’Sullivan afferma: ‘Tutte le organizzazioni che non sono effettivamente di destra diventeranno di sinistra nel tempo’. E quindi potresti aver pensato che l’unica istituzione britannica di istruzione superiore al sicuro dalle tendenze maligne che ho descritto sarebbe stata Buckingham, fondata sul modello dell’Università di Chicago nel 1973 sotto gli auspici nientemeno che di Margaret Thatcher, allora segretario all’Istruzione. Thatcher mantenne un vivo interesse per Buckingham, parlando alla sua inaugurazione ufficiale nel 1976, quando lo elogiò come un faro di iniziativa privata e indipendenza intellettuale in un sistema di istruzione superiore finanziato principalmente dallo stato. Ma no. Perché anche a Buckingham la storia non è poi così diversa. Lo scorso ottobre studenti e personale sono rimasti sorpresi nell’apprendere da Mark Qualter, il presidente del consiglio dell’università, che il professor James Tooley, il loro vice cancelliere, era stato sospeso. La spiegazione ufficiale è che era appropriato che Tooley venisse sospeso con un preavviso di tre ore e sfrattato dalla sua casa fornita dall’università a causa di ‘gravi accuse’. Queste si sono rivelate in gran parte fornite dalla moglie separata e includevano il possesso della pistola ad aria compressa di un bambino. L’altra spiegazione è che Tooley era perseguitato a causa della sua dichiarata intenzione di nominare professori universitari individui ritenuti troppo conservatori: Matt Goodwin, un’autorità di spicco in materia di politica populista, e (qui devo dichiarare un interesse) mia moglie, Ayaan Hirsi Ali, che Tooley aveva invitato a essere il primo professore Thatcher per la costituzione della libertà. Ciò illustra la verità di una seconda legge, formulata dal defunto storico e collega di Hoover Robert Conquest: ‘Il comportamento di un’organizzazione può essere meglio previsto assumendo che sia controllata da una cabala segreta dei suoi nemici’. La legge di Conquest è la chiave per comprendere gli eventi all’Università di Buckingham. In quale altro stato di cose un uomo come Mark Qualter potrebbe esercitare questo tipo di potere su un uomo come James Tooley? Quest’ultimo è un’autorità di fama internazionale in materia di istruzione, il cui lavoro sulle scuole private nelle baraccopoli indiane ha rivoluzionato il mio pensiero e ha fortemente influenzato le mie Reith Lectures del 2012. Ex allievo della School of Oriental and African Studies, per anni l’università più di sinistra del Regno Unito, e orgoglioso vegano, Qualter è stata, per usare un eufemismo, una strana scelta per presiedere l’organo di governo dell’università di Margaret Thatcher. Perché le istituzioni sono diventate woke?

Ci sono molte teorie contrastanti sul perché le università in tutta l’Anglosfera abbiano ceduto a quello che Matthew Yglesias ha intelligentemente chiamato ‘Il Grande Risveglio’. C’è la teoria del virus della mente, sviluppata da studiosi come Gad Saad e abbracciata con entusiasmo da Elon Musk. C’è la teoria secondo cui troppe coccole e troppi social media hanno prodotto una generazione di fiocchi di neve, argomenti che Jonathan Haidt e Greg Lukianoff hanno sostenuto in modo convincente. Ma la mia opinione è che la crisi nell’istruzione superiore sia stata, alla radice, il risultato di una pessima governance. In alcuni casi, i presidenti erano troppo ansiosi di promuovere la politica progressista, dimenticando che le università non dovrebbero essere entità politiche. In altri, è stata la facoltà a decidere di cacciare i conservatori da ogni dipartimento o di infiammare gli studenti radicali. E in altri ancora, la polizia del pensiero Dei ha preso il sopravvento. Ma il fattore comune è stato che i consigli di amministrazione sono stati amministratori negligenti”.

(Traduzione di Giulio Meotti)