Una volta c'era Deng Xiaoping: aperture e chiusure della Cina all'occidente

L’attuale leadership di Pechino è tornata indietro di mezzo secolo con la sua alleanza con la Russia, scrive il "New York Times"

Alla fine del 1978, il leader supremo della Cina, Deng Xiaoping, mise in moto due importanti cambiamenti politici che avrebbero cambiato la Cina e l’ordine mondiale nei decenni a venire”, scrive Li Yuan. “In una riunione del Partito comunista, la leadership dichiarò che la Cina avrebbe spostato la sua attenzione dalla lotta politica allo sviluppo economico. In pochi giorni, Cina e Stati Uniti annunciarono che avrebbero stabilito relazioni diplomatiche. Questi due eventi segnarono la fine della Cina come paese eremita dove un miliardo di persone viveva in estrema povertà e l’inizio della sua evoluzione in una superpotenza.

‘La Cina non può svilupparsi isolata dal mondo’, aveva dichiarato Deng. Ora entrambe le politiche sono in pericolo. L’attuale leader supremo della Cina ,Xi Jinping, che ha appena iniziato il suo terzo mandato come presidente, ha invertito molte delle politiche che hanno spinto l’ascesa economica della Cina. Durante la sua visita a Mosca la scorsa settimana, Xi ha anche avvicinato il suo paese alla Russia, alienando i paesi che hanno aiutato la Cina a svilupparsi negli ultimi quattro decenni. La prospettiva dell’isolamento internazionale innervosisce molte persone in Cina.

Temono che la Cina sia finita nel campo ‘sbagliato’, proprio come accadde dopo che il Partito comunista conquistò il paese nel 1949 e si unì al blocco sovietico, solo per avere uno scontro, e poi uno scontro di confine, con l’Unione Sovietica. Con la visita di Xi, la Cina ha chiarito al mondo da che parte ha scelto di stare. Ha anche reso molto più facile per gli Stati Uniti persuadere gli alleati americani a unire gli sforzi per contenere la Cina. La Cina sta registrando un forte calo sia delle esportazioni che degli investimenti esteri, poiché molte società multinazionali spostano alcune o tutte le loro catene di approvvigionamento fuori dalla Cina.

La politica economica del paese è diventata molto più imprevedibile sotto Xi, specialmente durante i blocchi ‘zero Covid’ dello scorso anno. E la combinazione di tariffe commerciali americane e controlli sulle esportazioni ha reso difficile la navigazione in Cina per le imprese multinazionali. La Gran Bretagna, dopo aver vacillato per un po’ sulla spina dorsale infrastrutturale del suo 5G, ha deciso di non acquistare apparecchiature da Huawei.

Citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale, gli Stati Uniti stanno spingendo ByteDance, la società Internet cinese, a vendere TikTok, la sua popolare app di video, o affrontare un divieto nel paese. Una volta a Deng è stato chiesto perché la Cina attribuisse tanta importanza alle sue relazioni con gli Stati Uniti. Ha risposto: ‘Guardando indietro negli ultimi decenni, ogni paese che ha avuto buoni rapporti con gli Stati Uniti è diventato prospero’, secondo un libro di memorie di un massimo esperto degli Stati Uniti, Li Shenzhi, un noto intellettuale liberale.

Sotto Xi, le relazioni cinesi con gli Stati Uniti sono diventate antagoniste. Al contrario, Xi chiama Putin un ‘caro amico’ e cerca di rafforzare i legami economici con la Russia, la cui produzione è vicina a quella della provincia del Guangdong nella Cina meridionale e con la quale la Cina ha avuto una storia amara e umiliante sia durante il periodo imperiale sia durante quello comunista”.