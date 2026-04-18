"Compiti a casa" di Geoff Dyer. L’incredibile uso dell’infanzia felice, quando tutto era ingenuo e epico

Dyer ritrova così i luoghi di gioco, le ginocchia sbucciate - le scorribande per strada - e quel mischiarsi continuo di realtà e sogno che solo in parte confonde, ma che più spesso invece forma e definisce l’immaginario dei bambini. Le avventure da cortile diventano imprese epiche e i giochi lotte tra pirati e guerre dal sapore epico. Al tempo stesso però resiste forte l’orrore e il gelo per le guerre passate, quelle raccontate dai nonni e dagli zii che le hanno vissute in prima persona, non solo la Seconda, ma anche la Grande Guerra che è ancora ben vivida nella memoria degli anziani. Eppure persiste inesorabile un suono di fondo felice che nulla sembra poter affievolire. Il futuro nei primi anni Sessanta non faceva paura, anzi la voglia di scoprirlo e di farne parte era un elemento integrante dell’entusiasmo intimo e collettivo di ognuno. Non solo l’impressione diffusa era che il peggio lo si fosse lasciato alle spalle, ma c’era anche la consapevolezza che ci si poteva fidare di sé e degli altri perché il terrore della guerra era stato visto in faccia ed era stato affrontato. Si erano vissuti senza ombra di dubbio anni terribili, ma quei giorni erano ormai alle spalle, nulla di paragonabile con la paura panica che invece oggi divaga basandosi sulla possibilità prima ancora che sulla realtà.