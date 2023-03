Cara Primavera, non sono pronta. Questo vento agita anche me

Cara primavera, vorrei provare a negarti, non sono pronta al tuo sconvolgimento, ma è inequivocabile che tu sia già qui. Mia figlia ha di nuovo l’allergia, perché nella stessa mattinata ha preso il sole a Villa Borghese in maglietta a mezze maniche e subito dopo ha inzuppato le scarpe di pioggia e i capelli di grandine, tutto questo mentre soffiava un vento tale che il gatto si è aggrappato alla mia schiena con le unghie per non volare dalla finestra aperta. Chi ha lasciato la finestra aperta durante la grandinata?, vado chiedendo da giorni, visto che il mio mestiere consiste principalmente nel chiudere finestre pericolose per i gatti, nel raccogliere peli di gatti, nel riempire ciotole ai gatti e nel gridare: attenti ai gatti. Chi ha lasciato la finestra aperta, chi ha fumato in camera da letto pur avendo l’allergia, chi ha spruzzato un deodorante disgustoso per coprire la puzza di fumo costruendo quindi una nube dolciastra di borotalco e rosa canina che mi fa bruciare gli occhi e desiderare di bruciare la casa? Cara Primavera, lo so che mi consideri nevrotica, lo so che pensi: che palle, è arrivata nonna abelarda, ma questo vento agita anche me.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE