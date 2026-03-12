Votare No al referendum per fare un torto all'Anticristo

Il mistero dell’iniquità è già in atto, e l’apostolo profetizza calamità: il prezzo del petrolio e del gas schizzerà alle stelle. La campagna referendaria millenaristica del magistrato Domenico Gallo

A pochi giorni dal Dies irae, la campagna referendaria è entrata nella sua fase millenaristica. L’Anticristo è alle porte, proprio come duemila anni fa. Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi: “E ora voi sapete che cosa lo trattiene perché non si manifesti se non nel suo tempo. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene”. Chi è questo misterioso katechon, il potere che frena il manifestarsi dell’Anticristo? I poveri Tessalonicesi non potevano saperlo, neanche Carl Schmitt e Massimo Cacciari, ma noi sì. Dalla lettera dell’apostolo Domenico ai Travaglidi: “Ci aspettano tempi difficili. L’attacco proditorio di Israele e Stati Uniti a una potenza regionale come l’Iran apre uno scenario infernale di morte, di distruzione ambientale, di paralisi economica, dal quale non si intravedono vie d’uscita. Quello che viene in evidenza non è soltanto il carattere criminale dell’apparato di potere che governa l’Occidente ma soprattutto l’irresponsabilità di un potere politico che ha attizzato un incendio spaventoso senza sapere come spegnerlo”.

Il mistero dell’iniquità è già in atto, e l’apostolo profetizza calamità: il prezzo del petrolio e del gas schizzerà alle stelle, e “ciò comporterà un aumento insostenibile del costo della vita, una riduzione della base produttiva e una crescita della disoccupazione. E’ inevitabile un crescente malessere sociale che si incontrerà con la protesta contro l’uso delle basi militari americane”. In quel frangente, un contestatore potrebbe essere trattato con modi bruschi dai custodi dell’ordine pubblico. Chi lo proteggerà? “Una magistratura italiana realmente indipendente è un fastidio per i poteri selvaggi che governano l’Occidente”, è l’unico argine che può difendere la Costituzione “contro i marosi dei poteri selvaggi”. Caspita. Pensavo fosse l’Anm e invece era un katechon. Così il magistrato Domenico Gallo ai lettori del Fatto. Che dire? Trattieni l’Anticristo alle porte ancora per un po’. Vota No.