La specialità del giorno è il Manifesto di Ventotene

I giornali sono essenzialmente produttori di titoli, che è come dire piatti su un menù. Un giorno la specialità è il brasato di tribunale dei ministri, un giorno è Trump, giovedì gnocchi, venerdì riarmo. Non ci si sazia mai

Da anni, tanti che non saprei più dire quanti, viviamo intrappolati in uno sketch dei Monty Python, quello in cui una coppia di borghesotti inglesi annoiati e un po’ ottusi si siede a un tavolo apparecchiato e riceve dal cameriere un menu di argomenti di conversazione. “La nostra specialità del giorno sono le minoranze”, dice compìto il cameriere, ma i due si orientano sulla filosofia. “Filosofia per due, allora?”. Ebbene, i giornali e i social network sono il nostro menu quotidiano di pretesti per possibili conversazioni. La specialità del giorno, mentre scrivo, è il Manifesto di Ventotene. Gli spiriti candidi dicono: ma insomma, bisognerebbe almeno leggerlo prima di parlarne! Oh bella questa, e voi leggete forse un libro intero sui tortellini in brodo, quando li trovate sul menu? No, il solo nome vi mette l’acquolina in bocca, ed eccovi pronti con le posate in pugno e il tovagliolone a quadri allacciato intorno al collo.

Fate conto che ormai i giornali - fatti salvi, e nemmeno sempre, i famosi “millecinquecento lettori” stimati da Enzo Forcella - sono essenzialmente produttori di titoli, che è come dire nomi di piatti su un menu, da distribuire sulla grande tavola dei social network. I buongustai esaminano anche l’occhiello, che equivale grosso modo alla descrizione sommaria della pietanza aggiunta in corsivo sotto il nome (“Spaghetti trafilati al bronzo al pesto di pistacchio di Bronte e tartare di gambero rosso”), ma i più leggono frettolosamente e azionano subito le mandibole. Un giorno la specialità è il brasato di tribunale dei ministri, sul menu c’è scritto “omessa ogni indagine”, e quelli cominciano subito a sproloquiare. Il giorno dopo lo chef propone la quiche di femminicidio, dalla sentenza il menu ha estrapolato i tre ingredienti “motivi umanamente comprensibili”, è un boccone troppo ghiotto: banchettiamo! Cos’abbiamo mangiato ieri? E chi se lo ricorda più. Lunedì Trump, martedì schwa, mercoledì Gaza, giovedì gnocchi, venerdì riarmo, sabato trippa. E non ci saziamo mai.