Il Codice penale è il luogo peggiore per i gesti simbolici (vedi il reato di femminicidio)

Ragioni per respingere la nuova fattispecie di reato. L’universalismo è la finzione più mite e meno dannosa che come umanità siamo riusciti a inventarci: teniamocela stretta. E denunciamo i femminicidi in ogni altro luogo appropriato

Non uso quasi mai la parola femminicidio, perché si porta dietro tutto un corteo di implicazioni sociologiche e di premesse antropologiche che non condivido. Ma se anche le condividessi, sarei comunque contrario all’istituzione del reato di femminicidio, riproposta ieri sulla Stampa dalla senatrice democratica Valeria Valente. Guai a fare cose giuste nel posto sbagliato! Sostiene Valente che la nuova fattispecie consentirebbe, tra le altre cose, “di agire a livello simbolico riconoscendo la matrice della cultura patriarcale nel Codice penale”. Penso che sia una sintesi ineccepibile delle ragioni della mia contrarietà. Se c’è un luogo in cui non bisogna agire mai, per nessuna ragione, a livello simbolico, questo è il Codice penale. Non solo: il diritto penale è il posto meno opportuno del mondo per avanzare teorie generali sulla matrice socioantropologica della nostra cultura. Non so molto di giusfemminismo, ma ne ho orecchiato abbastanza per anticipare un’obiezione comune: anche l’universalismo illuminista è una teoria generale, se non proprio un’ideologia, e il criterio di astrattezza e generalità delle norme è tagliato su misura di un soggetto astratto che, guarda caso, è un maschio. Senza entrare nel merito di queste tesi (che pure non condivido affatto), provo a metterla giù semplice: se anche il nostro diritto fosse macchiato da questo peccato originale, è proprio il suo carattere generale e astratto a redimerlo, perché lo rende capace di ampliarsi via via che si affina il nostro senso di ciò che è umano e di resistere alle ondate ideologiche che ciclicamente si abbattono sui suoi princìpi. In questo senso, l’universalismo è la finzione più mite e meno dannosa che come umanità siamo riusciti a inventarci: teniamocela stretta. Denunciamo i femminicidi e teorizziamo sul patriarcato in ogni luogo appropriato. Non nel Codice penale.