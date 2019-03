San Siro, il nostro Wembley

La tirano giù davvero, la Scala del calcio? La direzione di marcia americana-cinese del calcio milanese sembra quella. Beppe Sala, che preferiva la via del restyling, abbozza e bada al sodo: la proprietà resti del Comune. Le considerazioni sono due, comunque la si pensi. Troppi anni persi, senza sfornare il progetto di uno stadio privato “in più”. Ma Milano è l’unica città, in Italia, che sa prendersi il rischio di un cambiamento vero. Come sanno fare all’estero. A Wembley è successo, no?