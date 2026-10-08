"Sono Perego (di Cremango) e a questa città so bene cosa serve". Intervista

"Il mio doppio cognome mi impedirebbe di andare a parlare con i quartieri popolari?”. Matteo Perego (di Cremnago), candidato sindaco per ora di Forza Italia (a novembre potrebbe esserlo di tutta la coalizione, dicono), increspa leggermente la voce parlando con il Foglio . Un battito in più, una leggera accelerazione in una calma olimpica. Non che sia indignato, ma sorpreso: “E’ una frase davvero miope. Costruire un rapporto con le persone, con i cittadini, dipende dalla volontà di offrire risposte alle loro domande. Non dipende da dove si abita o da dove si arriva. Lo si faccia alla sinistra, questo discorso, non a me. Loro sono i radical chic che hanno diviso il centro e le periferie. Io invece ho il privilegio di parlare con tutti e di lavorare da nove anni con il popolo della Difesa, che sono donne e uomini normali, non certo persone che si credono élite”. Fine della perturbazione, lievissima.

E di Maurizio Lupi e Silvia Sardone che cosa pensa? “Sono ottimi politici, il centrodestra è fortunato ad avere persone così attaccate alla loro città, che la amano così tanto”. Passiamo ai temi veri: urbanistica. “La casa, insieme alla sicurezza, è il grande problema dei cittadini. Monitoriamo subito tutti gli immobili del Comune che non sono usati. L’edilizia popolare deve essere affiancata dall’edilizia convenzionata: il 70 per cento deve avere un prezzo almeno di un terzo inferiore al mercato. Bisogna consentire ai ceti produttivi di poter accedere al mercato della casa”. Carlotta Cossutta, Lorenzo Pacini e altri dicono apertis verbis che bisogna calmierare gli affitti privati e favorire le cooperative rispetto ad altri sviluppatori. “Ma no, la compartecipazione tra tutto il settore privato e quello pubblico è fondamentale. E sugli affitti non si può alterare il mercato. Bisogna permettere ai lavoratori di avere una casa senza misure come queste. E poi c’è da pensare agli studenti: ce ne sono 200 mila. Che cosa aspettiamo a fare di Milano la Palo Alto italiana? Infine: dobbiamo smetterla di ragionare sulla città composta da nove municipi e andare a inglobare invece i comuni limitrofi: chi vive a Buccinasco, Rozzano, Segrate non può sentirsi in un’altra città. La Città metropolitana, di cui Milano è capofila, dovrebbe davvero essere qualcosa con un senso concreto”. Questione Palestina-Israele e gemellaggio con Tel Aviv: “Non bisogna punire i popoli per le scelte dei loro governi, che per definizione sono pro tempore. I governi passano, i popoli restano. Quindi no alla cancellazione del gemellaggio con Tel Aviv e con il popolo israeliano“.