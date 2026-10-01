Calendario ricco nonostante i fondi in calo per i producer. Che farà il costoso Mudec?

In attesa dell’opening di settimana prossima della più grande mostra mai realizzata in Italia su Francis Picabia, figura irregolare e sfuggente tra Impressionismo, Cubismo e Dadaismo (titolo suggestivo: “Picabia. Aprire le porte della notte” mentre la produzione è di Madeinart, la cui ultima mostra a Palazzo Reale risale a Max Ernst, 2022), è già aperta al pubblico l’altra “big” d’autunno. “I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europe”, ideata da Bernard Aikema, è classica nell’allestimento (ma con qualche sbavatura nel colore delle didascalie di sala: il font bianco troppo sottile su fondo blu non agevola la lettura, ma presto, ci dicono, si porrà rimedio). Sposa un taglio sociologico: presenta nel complesso non molte opere (un’ottantina) e non tante dei celebri Brueghel, ma racconta come questa dinastia di fiamminghi sia riuscita a trasformarsi in quello che oggi chiameremmo un brand, re-inventando la pittura di genere, con affollatissime scene di contadini e situazioni “proverbiali” in cui vizi e virtù vengono impressi su tela. Una rivoluzione figurativa, della dei Brueghel, semplice solo in apparenza e infatti i destinatari dei loro copiatissimi quadri erano i ricchi, i soli capaci di decodificarne i significati allegorici: ottima, pertanto, l’idea di offrire mappe che agevolino a noi, oggi, la comprensione dei dipinti e delle intricate ramificazioni familiari).