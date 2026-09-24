L’avvocato Todarello spiega l’assurdo stallo edilizio provocato dalle inchieste

Come se ne esce a suo parere, avvocato? “Con una norma nazionale che chiarisca tutto una volta per tutto. O meglio: che scriva che ciò che è già chiarissimo è riconfermato pure per chi la pensa diversamente. Una interpretazione autentica”. Quali sono le conseguenze di questo stallo amministrativo sul medio periodo? Per esempio, si rischiano cause dai costruttori al Comune? “Ci sono già parecchie cause e ce ne saranno sempre di più, con richieste di danni nei confronti dell’Amministrazione. Ma il problema sul medio periodo, quello vero, è che si sta creando un vero e proprio vuoto di stock nel settore delle nuove edificazioni. Il meccanismo che produce case nuove a Milano è fermo da almeno cinque anni, da quando cioè sono partite le inchieste. E non c’è una fine all’orizzonte, la macchina amministrativa è ferma. Il che vuol dire che prima che questa macchina riparta dobbiamo immaginare che almeno ci vorranno altri tre o quattro anni. La conseguenza è che avremo un vuoto di produzione di abitativo nuovo di almeno 8 anni, se non 10 per i più pessimisti. Un blocco del genere nella produzione di case a Milano non solo sta creando l’allontanamento di una quantità consistente di miliardi di investimenti stranieri, ma anche che a fronte di una Milano che continua ad attrarre persone, inevitabilmente per il principio della domanda e dell’offerta, si continuerà a verificare un incremento smisurato dei prezzi dell’usato e di quel pochissimo e piccolo nuovo che si riesce a realizzare”.