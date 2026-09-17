L'Associazione Coscioni lancia la sua battaglia in Lombardia

Difficile oggi prevedere l’esito. I numeri dicono che la maggioranza può contare su una solida pattuglia, 49 consiglieri su 80. Inoltre c’è il neonato gruppo di Futuro nazionale che conta 3 esponenti e, con ogni probabilità, dovrebbe votare contro. Discorso chiuso? Non proprio, nel gruppo di Forza Italia (sono 11) ci sono alcuni consiglieri esplicitamente a favore del testo copia di quello voluto da Zaia, stesso discorso tra i leghisti (14) e i membri della lista civica (3) legata a Fontana. Unici compatti sono i 20 di Fdi, ma la loro posizione potrebbe non bastare, né ci si aspetta un aiuto dalla componente cattolica del Pd che ha dato il via libera al testo dell’Associazione Coscioni.