Antiche chiese. Il progetto “Brera nella città” porta alla Cattolica antichi affreschi strappati

Tornano dunque in un luogo che nasce sacro i lacerti delle pareti di tante chiese scomparse dalla mappa cittadina: oltre a Santa Maria di Brera di cui si diceva, c’erano Santa Maria dei Servi, sede in città dell’omonimo ordine dei Servi di Maria, un tempo in corso Vittorio Emanuele II (dove ora sorge la chiesa di San Carlo), Santa Marta, chiesa di un monastero agostiniano femminile particolarmente importante al principio del Cinquecento, e Santa Maria delle Vetere in Porta Ticinese, antico monastero domenicano femminile. Gli affreschi (alcuni notevoli) sono firmati dai campioni dell’arte lombarda: Michelino da Besozzo, i fratelli Borgognone, Vincenzo Foppa, lo Zenale, Marco d’Oggiono (lui, allievo di Leonardo, è citato con ammirazione anche dal Vasari nelle celebri Vite). A breve saranno organizzate visite guidate, per ammirarli il sabato: bello.