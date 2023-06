A Milano (e al Pd) serve di più il Sala controcorrente

Il Beppe Sala più efficace (detto così, poi ognuno ha le sue preferenze) è quello un po’ abrasivo, un filo pungente, quando fa un po’ di contropelo al pensiero comune banale, e persino al mainstream della sua maggioranza socio-politica. Negli ultimi tempi non lo si è visto molto, questo Sala sbrigativo e appuntito, ma in questi giorni ha avuto un paio d’occasioni per ricordare a tutti un suo mantra, “viviamo in un mondo bizzarro in cui ormai in tantissimi commentano ma in pochi fanno le cose”. Lui si mette dalla parte di chi fa, “magari sbagliando”, e la frecciata ha una direzione precisa: “Altrimenti ci scambieremmo solo commenti, grandi esultanze e rammarichi via social e le cose non vanno avanti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE