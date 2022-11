Il futuro del Pd visto da Maran che il Pd preferisce non vedere

Il caos del Pd lombardo ricorda Tolkien e l’atteggiamento di Pierfrancesco Maran, assessore del Comune candidatosi alle primarie come alternativa dem a Fontana e Moratti, riporta alla mente lo Hobbit: “Vivremo per combattere un altro giorno”. Anche perché, ci scherza su Maran parlando col Foglio, “ogni giorno pare quello giusto per annullare le primarie”. Che però non sono state annullate, al momento di andare in stampa. Che cosa succederà nelle prossime ore nessuno lo sa, nemmeno lui. “Io poi vorrei dirlo chiaro. Le primarie sono lo strumento fondativo del Partito democratico, e si basano sull’idea di apertura. Ora io mi chiedo: dopo la sconfitta del 25 settembre abbiamo bisogno o no di una apertura? Diamine se ne abbiamo bisogno! E soprattutto con un Pd che è diviso tra chi guarda al Terzo Polo e chi guarda ai Cinque stelle”. Appunto, collocazione non da poco. “Però guardare da una parte o dall’altra non vuol dire sciogliersi in una parte o nell’altra, significa avere una identità autonoma forte, grazie alla quale possiamo confrontarci alla pari con qualunque alleato senza subalternità. E in più le primarie con un voto consentono anche alle minoranze di conoscere il risultato finale. Per questo io credo che possano dare una centralità al Pd in un momento che è certamente difficile”.

