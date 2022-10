Primarie qui, alleanze là. Il fantasma di Lady Moratti su Pd e Terzo polo. E poi c'è Maran

Con l'uscita di scena di Enrico Letta prevista dopo il Congresso dem, probabilmente anche Carlo Cottarelli, il candidato in pectore per sfidare “le destre” in Lombardia, potrebbe defilarsi. Intanto Azione e Italia viva raccolgono il sostegno dei riformisti milanesi, che non avrebbero problemi a votare l'attuale assessore al Welfare