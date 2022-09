La classe dirigente che verrà. Sei candidati alla sfida del voto

C’è una sfida che è anche un esercizio di ottimismo, in questa campagna bisillabica (Credo. Scegli. Pronti. eccetera) e nella quale el pueblo unido ha per ora capito soltanto che vincerà Giorgia Meloni: cercare di scovare qualche indizio delle classi dirigenti che verranno. Quegli esponenti giovani (o anche meno giovani, ma attesi al primo giro a Roma) per i quali le elezioni più scontate di sempre sono una sorta di palestra, un enorme talent show per emergenti. Eccoli dunque, selezionati tra i vari partiti di destra, di centro e di sinistra. Le loro risposte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE