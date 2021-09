Intermonte, 30 anni di sfide in finanza e ora la Borsa. Parla Valeri

Gli esami non finiscono mai per Sandro Valeri, il banchiere d’affari con la passione per la chitarra (la sua band, Lokomotion, ha all’attivo oltre trenta dischi e numerosi concerti) che, a 63 anni, dopo un vita trascorsa a navigare i mari della finanza, ha deciso di sottoporsi a una prova del nove. Dopo aver portato a Piazza Affari decine di società, tra le quali casi di particolare successo sono stati quelli delle società hi-tech eBiscom (l’attuale Fastweb) e Tinexta nel 2014, in cui la crescita di valore di mercato è stata paragonata alle dotcom di Wall Street, Valeri si presenterà presto – forse già in autunno – davanti alla comunità finanziaria per quotare la “sua” Intermonte, fondata nel 1995 a Milano come banca d’affari indipendente, in un’epoca in cui il mercato era dominato dai grandi gruppi. Valeri, personaggio eclettico e schivo (parla il meno possibile con i giornali) ha cominciato giovanissimo: a vent’anni era già sul “floor” della Borsa di Milano per il gruppo Sanpaolo, che poi si sarebbe fuso con l’Imi.

