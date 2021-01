Noi, la Cina, le nostre aziende, la moda, Biden. Parla Mario Boselli

Dal suo ufficio milanese nella celebre Casa di Guglielmo Ulrich con ampia vista sui Giardini pubblici, il presidente della Fondazione Italia-Cina e dell’Istituto italo-cinese Mario Boselli dice che l’Italia ha fatto bene a firmare l’accordo con Beijing nel 2019 “ancorché non se ne sia capita la portata, anche diplomatica: un’alternativa al riparo dell’ombrello americano e della sua ombra ormai quasi centenaria andava trovata”. Aggiunge come “fra le tante proteste e i molti distinguo rivolti al premier Conte e al ministro Luigi Di Maio non si sia tenuto conto che un investimento infrastrutturale nei nostri confini, penso al porto di Trieste e quello di Taranto, con i problemi che ha con l’Ilva, postuli l’accettazione delle nostre leggi sul lavoro. Oltre al fatto che le opere restano. E noi, diciamocelo una volta per tutte, i soldi per queste opere non li abbiamo”. Certo qualcosa di più – aggiungiamo noi – avrebbe dovuto essere fatto anche in termini di verifica e di spiega pubblica sui termini dell’intesa Italia-Cina, e prima che l’Unione europea aprisse a un accordo estensivo sull’auto e sull’energia con il governo di Xi Jinping lo scorso dicembre.

