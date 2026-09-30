Regeni, una verità a metà. La sentenza e i dossier aperti con al Sisi. Ascolta il Foglio daily

Lunedì la Corte d'Assise di Roma ha condannato a dieci anni tre ufficiali della National Security egiziana per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto nove giorni dopo. Il quarto imputato, un generale, è stato assolto. Sono cadute le accuse di omicidio e lesioni. È una sentenza di primo grado, arrivata dopo dieci anni di depistaggi e di un processo celebrato senza imputati, grazie a due interventi della Corte costituzionale. Ora si aspettano le motivazioni e un probabile appello.