Il Papa, Macron e la lezione francese. Ascolta il Foglio daily

Fin dal primo discorso, all'Eliseo e davanti a Emmanuel Macron, Leone XIV ha messo in chiaro i temi del suo viaggio in Francia. Ha criticato “l'offerta di una morte programmata”, con un riferimento trasparente alla legge sul fine vita promulgata ad agosto. Ha contestato una laicità che tratta il cristiano impegnato in politica come una minaccia all'unità del paese, e ha chiuso citando le parole dello stesso Macron ai vescovi. A Lourdes, davanti ai malati, il concetto è diventato ancora più esplicito: “Ciò che è legale non è necessariamente morale”. In Francia la stampa ha parlato di un discorso offensivo, mentre in Italia la lettura è stata più cauta. Nella puntata di oggi del Foglio Daily ne parliamo con Matteo Matzuzzi: che laicità ha in mente questo Papa, a chi si rivolge ora che la legge è passata e com'è davvero il rapporto tra la Santa Sede e l'Eliseo.Abbiamo citato: